PEG alerjisi nedir? Alerjik hastalığı olanlar COVID-19 aşısı yaptırabilecek mi? İşte detaylar!

İngiltere’de iki hemşirede aşı yapıldıktan kısa bir süre sonra alerjik reaksiyonun gelişmesi üzerine, alerjisi olan kişilerde aşıya karşı duyulan endişeler çoğaldı.Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, aşıya karşı gelişen alerjinin nedeni hakkında bilgiler verdi.

Koronavirüs aşılarına karşı alerji riski ne sıklıktadır?



Akçay, normalde aşılara karşı alerji riskinin düşük olduğunu kaydetti ve "Bir milyon dozda 1.31 oranında alerjik şok gelişme riski olduğu bildirilmektedir. İlaçlara, besinlere, solunum alerjilerine ve latekse karşı alerjisi olanların bu aşıya karşı alerjik reaksiyon geliştirme risklerinin, alerjisi olmayanlardan daha fazla olmadığı bildirilmiştir." diye konuştu. Akçay, aşının fayda ve zararlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Aşıların yapılacağı ortamda gerekli şartlar hazır olmalıdır



Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağı ortamın, alerjik şok gelişmesi durumunda müdahale edilebilecek ortamda yapılmasının önemine değinen Akçay, şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir alerjik reaksiyonun gelişmesi ihtimaline karşı, aşı yapılan kişinin 30 dakika süreyle aşı yapılan sağlık kurumundan ayrılmaması önerilmektedir. Alerjik reaksiyonun tedavisinde ilk yapılması gereken adrenalin uygulanması olduğu için alerjik şok riskine karşı adrenalinin hazır olması gereklidir."

Pfizer-BioNTech firmasının aşısında alerji yapan madde nedir?



Akçay, "Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısına bağlı anafilaksiye, aşı içindeki polietilen glikol (PEG) maddesinin (makrogol) neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle bu aşı, polietilen glikole karşı ciddi bir alerjik reaksiyon geçmişi olduğu bilinen kişilere uygulanmamalıdır." dedi.



Kimlerde alerji riski daha fazladır?



Daha önce ilaç alerjisi olanlarda ve gıda katkı maddelerine karşı alerji gelişenlerde, bu alerjilerin nedeninin PEG maddesine bağlı olduğu tespit edilmişse, bu aşıya karşı riskin yüksek olduğunu kaydeden Akçay, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ilaç alerjisi ve besin katkı maddelerine alerjisi olan hastaların alerji uzmanlarınca PEG alerjisi yönünden dikkatle incelenmesi ve şüpheli durumlarda PEG alerjisi açısından alerji testlerin yapılması faydalı olacaktır."

PEG'ler veya makrogol nedir?



"PEG'ler veya makrogoller, yiyecekler, kozmetikler ve ilaçlar gibi günlük ürünlerde bulunan hidrofilik polimerlerdir. PEG maddesine bağlı alerjik şok gelişmesi nadir bir durumdur." diye konuşan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polietilen glikoller (PEG'ler) veya makrogoller birçok üründe ve ilaçlarda yaygın olarak kullanılan maddedir. Tıbbi ürünlerde (yara sargıları ve hidrojeller), ev ürünlerinde (deterjanlar ve cilalar), gıda ürünlerinde (gıda takviyeleri için koruyucu maddeler) ve suda çözünür özelliklerinden dolayı kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır. İlaçlarda bulunabilen PEG maddeleri alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Çok bilindik ilaçların içinde bile PEG maddesi bulunmaktadır."

PEG maddesine bağlı alerjik reaksiyonlar



PEG maddesine bağlı alerjik reaksiyonların, hafif alerjik reaksiyondan ciddi alerjik şoka kadar değişen şiddette olabildiğini hatırlatan Akçay, "PEG için 'gizli alerjen' de denilebilir. İlaç içindeki PEG miktarı arttıkça ve molekül ağırlığı arttıkça alerjik reaksiyon geliştirme potansiyeli de artmaktadır." diye konuştu.



PEG alerjisi Belirtileri Nelerdir?



Prof. Dr. Akçay, PEG alerjisinin belirtileri hafif alerjik reaksiyonlardan alerjik şoka kadar farklı belirtilerle kendini gösterdiğini ifade edereki alerjik şokun belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Solunum: Boğulma hissi, stridor (nefes alırken tiz ses), nefes darlığı, hırıltı, öksürük,

Boğulma hissi, stridor (nefes alırken tiz ses), nefes darlığı, hırıltı, öksürük, Mide bağırsak: Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı,

Mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, Kalp ve damarlar: Baş dönmesi, bayılma, taşikardi (anormal derecede hızlı kalp atışı), hipotansiyon (anormal derecede düşük kan basıncı),

Baş dönmesi, bayılma, taşikardi (anormal derecede hızlı kalp atışı), hipotansiyon (anormal derecede düşük kan basıncı), Deri/mukoza: Vücutta yaygın kurdeşen, kaşıntı veya dudak, yüz, boğazda şişme görülmesi

Akçay, bu dört grubun belirtilerinden herhangi birinin aşı uygulanmasından sonra görülmesi durumunda yapılması gerekeni anlattı:

"Derhal yatar pozisyonda ve ayakların altına yastık koyarak adrenalin enjeksiyonu yapılması hayat kurtarıcı olacaktır."

Hafif alerji belirtileri alerjik şokun habercisi olabilir



Erken alerjik şok belirtilerinin, hafif bir alerjik reaksiyona benzeyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Akçay, "Başlangıçtaki hafif belirtilerin bir alerjik şok reaksiyonu haline gelip gelmeyeceğini tahmin etmek genellikle zordur. Bu nedenle aşı yapıldıktan sonra 30 dakika içinde gelişen burun kaşınması, nezlenin gelişmesi veya hafif bir kurdeşenin gelişmesi, ağız ve dudakta kaşınma, karın ağrısı ve hafif kusma gibi belirtilerin de alerjik şokun belirtileri olduğu bilinmelidir. Aşıdan sonra bu belirtilerin görülmesi durumunda da hızla gerekli tedavi verilmesi ve özellikle PEG içermeyen acil müdahale ilaçları verilmesi ve gerektiğinde adrenalin tedavisinin vakit geçirmeden yapılması ölümcül reaksiyonları önleyecektir." şeklinde konuştu.



PEG Alerjisi Nasıl Teşhis Edilir?

PEG alerjisi teşhis edilirken, alerji testinin yapılmasında çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akçay, sözlerine ekledi:

"Çünkü PEG maddesine karşı, alerji testine bağlı da alerjik şok gelişebilmektedir. Bu nedenle çok dikkatli bir şekilde inceleme yapılmalı ve PEG alerjisinden şüphelenilen durumda alerji uzmanlarınca gerekli önlemler alınarak çok dikkatli bir şekilde alerji testi yapılmalıdır."

Tedavi Nasıl Yapılır?

PEG alerjisi içeren ilaçlardan kaçınmak gerektiğini belirten Akçay, özellikle alerjiye neden olan PEG maddesinin miktarı ve molekül ağırlığının belirlenmesi gerektiğini ve buna göre kaçınılması gereken ilaç listesinin belirlenmesinin doğru olacağını kaydetti. Akçay, "Alerjik şok sırasında kullanılan bazı ilaçlarda bile PEG maddesi bulunabildiği için acil müdahalenin PEG içermeyen ilaçlarla yapılması çok önemli olmaktadır." dedi.



PEG Alerjisi teşhisi konulması durumunda eğitim çok önemlidir

"Hasta eğitimi çok önemlidir; hastaların, reçete edilen tüm yeni ilaçlardan ve hatta mevcut reçetelerin yeni malzemelerinden şüphelenmeleri gerekir." diye konuşan Prof. Dr. Akçay, sözlerine ekledi:

"PEG alerjisi teşhisi kesinleşince hastalar yeni ilaçlar veya markalar konusunda titiz davranmalıdır. Hastalar ayrıca kişisel PEG eşik seviyeleri hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü her PEG seviyesi alerji yapmayabilir.

PEG alerjisi farkındalığı, doktorlar arasında farkındalığı az olması nedeniyle ortaya çıktığında, bu hastaları dikkatle yönetmek ve ölümleri önlemek önemlidir. Acil servislerde doktorlar, akut ortamda PEG alerjisi olan hastaları tedavi etmeden önce PEG alerjisinin farkında olmalı ve ilaçları kontrol etmelidir.

Genel pratisyen hekimler ve eczacılar, PEG alerjisi olan hastalara ilaç yazmadan veya dağıtmadan önce PEG içeren ilaçların markalarını da kontrol etmelidir. Elektronik tıbbi kayıt geliştiricilerinin doğru PEG alerji kaydını kolaylaştırmak ve PEG içeren ilaçlardan kaçınmak için yazılımlarını güncellemeleri gerekecektir.

Akçay, PEG alerjisi saptanan hastalarda, PEG alerjisi ayrıntıları elektronik tıbbi kayıtlara eklenmesi gerektiğini ve hastaya bir kopyasının verilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Akçay, şöyle devam etti:

"Kaçınılması gereken PEG ve molekül ağırlıkları tanımlamalı ve hastanın reaksiyon gösterdiği ilaçlar listelenmelidir. Akut alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılmaması gereken PEG içeren ilaçları, molekül ağırlıklarını ve güvenle kullanılabilecek ilaçların bir listesi de belirlenmelidir. Hastaya alerjisi hakkında detaylı bir bilgi içeren epikriz verilmelidir."

Acil tedavi iğnesi olan adrenalin oto enjektörü bulundurmak gerekli mi?

Akçay, "Normal şartlarda ilaç alerjileri için adrenalin oto enjektörünün her hastaya verilmesi şart değildir. Çünkü alerjiye neden olan ilaçlardan kaçınılması halinde, adrenalin oto enjektörüne ihtiyaç yoktur. Ancak PEG alerjisi olanlarda, PEG'den kolayca kaçınılamaz ve bu nedenle, yazılı bir acil tedavi planı ile birlikte adrenalin oto enjektörü reçete edilmesi faydalı bir yaklaşım olacaktır." şeklinde konuştu.

Alerjik hastalığı olanlar bu aşıyı olabilir mi?

Yiyeceklere, hayvanlara, böceklere, latekse ve diğer yaygın alerjilere alerjisi olan kişilerin aşılanabileceğini vurgulayan Akçay, ilaç alerjisi veya daha önceden bir başka aşıya karşı alerji gelişenlerde dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Akçay, sözlerini şöyle tamamladı: