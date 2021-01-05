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Pfizer-BioNTech'ten aşı dozlarında '21' gün açıklaması: Herhangi bir koruma verisi yok
Son günlerde aşı tedariği ve iki doz arasındaki sürenin uzatılıp uzatılamayacağı konusuyla ilgili Pfizer-Biontech’ten açıklama geldi. Açıklamada, aşının önerilen süre olan 21 günden daha sonra uygulandığında korumaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir kanıt olmadığını söyledi
Pfizer-BioNTech'ten aşı dozlarında '21' gün açıklaması: Herhangi bir koruma verisi yok
05 Ocak 2021 12:03 - NTV
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2021 yılında aşı tedariğinin yeterli sayıda karşılanamaması ve aşı olması gereken kesimin aşıya ulaşamaması durumu üzerine çeşitli açıklamalar geliyor.

Yarım doz uygulaması ya da iki doz arasındaki sürenin uzatılması konuları gündeme gelirken Pfizer-Biontech tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.

Tüm çalışmalarımız 21 gün içinde gerçekleşmiştir

İki şirket tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Aşı denemeleri süresince ikinci doz uygulamaları 21 gün içerisinde gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanılırken, şu değerlendirmelere yer verildi: 

“21 günden sonra uygulanacak aşılarla ilgili herhangi bir koruma verimiz bulunmuyor. Aşının etkinliğiyle ilgili 21 gün verisinden başka bir etkinlik verisi hakkında bilgimiz yok.”

Danimarka süreyi altı haftaya uzatmıştı 

Almanya, geçtiğimiz günlerde tedarik sorunu oluşmaması nedeniyle iki doz arasındaki sürenin tartışıldığını açıklamış, Danimarka hükümeti ise aşıların iki dozu arasındaki sürenin altı haftaya kadar uzatılabileceğini onaylamıştı.

Anahtar Kelimeler:

pfizer-biontech asi yeni tip koronavirus

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