Pfizer-BioNTech'ten aşı dozlarında '21' gün açıklaması: Herhangi bir koruma verisi yok

2021 yılında aşı tedariğinin yeterli sayıda karşılanamaması ve aşı olması gereken kesimin aşıya ulaşamaması durumu üzerine çeşitli açıklamalar geliyor.

Yarım doz uygulaması ya da iki doz arasındaki sürenin uzatılması konuları gündeme gelirken Pfizer-Biontech tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.

Tüm çalışmalarımız 21 gün içinde gerçekleşmiştir

İki şirket tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Aşı denemeleri süresince ikinci doz uygulamaları 21 gün içerisinde gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanılırken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“21 günden sonra uygulanacak aşılarla ilgili herhangi bir koruma verimiz bulunmuyor. Aşının etkinliğiyle ilgili 21 gün verisinden başka bir etkinlik verisi hakkında bilgimiz yok.”

Danimarka süreyi altı haftaya uzatmıştı

Almanya, geçtiğimiz günlerde tedarik sorunu oluşmaması nedeniyle iki doz arasındaki sürenin tartışıldığını açıklamış, Danimarka hükümeti ise aşıların iki dozu arasındaki sürenin altı haftaya kadar uzatılabileceğini onaylamıştı.