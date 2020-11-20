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Pfizer, COVID-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvurdu
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi. Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı
Pfizer, COVID-19 aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvurdu
20 Kasım 2020 17:50 - AA
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Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.

Anahtar Kelimeler:

pfizer biontech yeni tip koronavirus

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