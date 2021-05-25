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Pfizer Covid-19 ve Pnömokok aşısını birlikte test edecek
Pfizer, şirketin zatürre aşısı olarak da bilinen 20 bileşenli konjuge pnömokok aşısı (20vPnC) adayını, Corona virüsüne karşı güçlendirici üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı ile kullanan yeni bir kombinasyonu, 65 yaş üstü tam aşılanmış yetişkinler üzerinde denemeye başladığını açıkladı.
Pfizer Covid-19 ve Pnömokok aşısını birlikte test edecek
25 Mayıs 2021 10:37 - Amerikanın Sesi
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Pfizer, çalışmanın amacının, aşı kombinasyonunun güvenli olup-olmadığını ve pnömokok aşısını mevcut COVID-19 aşısına ekledikten sonra bağışıklık tepkisini anlamak olduğunu söyledi.

Pnömokok bakterisinin neden olduğu hastalıklar arasında zatürre, menenjit ve bakteriyemi gibi hastalıklar var. Bakteri, vücudun pek çok bölgesinde enfeksiyona neden olabiliyor.

Aşı adayı 20vPnC, yetişkinleri zatürre ve invaziv pnömokokal hastalıktan (İPH) sorumlu bakterinin 20 alt türüne karşı korumaya yardımcı olma amacıyla geliştiriliyor. İPH, kan veya diğer steril vücut bölgelerinde üremeyle gider ve şiddetli seyrettiği için hayati tehlikeye yol açıyor.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre yeni çalışma, en az altı ay önce ikinci doz Corona virüsü aşısı olmuş 600 yetişkini kapsayacak.

Corona virüsü aşılarının daha önce tek başına uygulanması öneriliyordu. Ancak Corona virüsüne karşı olmayan aşılarla ilgili deneyime dayanarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, COVID-19 aşılarının ve diğer aşıların aynı anda veya aynı gün verilebileceğini duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen Aralık ayında, Pfizer'in 18 yaşın üzerindeki yetişkinlerde 20vPnC araştırması için biyolojik ürün lisans başvurusunu öncelikli inceleme için kabul etti ve karar için gelecek Haziran’ı işaret etti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şirketin 20vPnC için pazarlama izni başvurusunu Şubat ayında kabul etti.

Anahtar Kelimeler:

pfizer asi kombinasyonu pnomokok asisi

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