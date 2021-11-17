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Pfizer, COVID-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.
Pfizer, COVID-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
17 Kasım 2021 08:53 - AA Betül Yürük
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Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği antiviral hap ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

Merck'ten Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için FDA'ya acil onay başvurusu

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

İngiltere, Molnupiravir'in COVID-19 tedavisinde kullanımına onay verdi

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

 

Merck'in Kovid-19 ilacı ölüm riskini yarıya düşürecek

 

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