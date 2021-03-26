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Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda COVID-19 aşı denemelerine başladı
ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı denemelerine başlandığını duyurdu
Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda COVID-19 aşı denemelerine başladı
26 Mart 2021 08:56 - AA
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Pfizer firmasından yapılan açıklamada, gönüllüler üzerinden dün ilk testlere başlandığı belirtilerek söz konusu yaş aralığındaki çocuklara aşılamanın 2022 yılı başlarında genişletilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Aşının 1. ve 2. faz denemelerde güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı aktarılan açıklamada, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirildi.

Açıklamada, 6 ay-11 yaş aralığı test çalışması sonuçlarının 2021’in ikinci yarısında alınmasının umulduğu ifade edilerek Pfizer’in 12-15 yaş aralığı için devam eden aşı çalışmalarının sonuçlarının da gelecek haftalarda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, 16 Mart’ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı çalışmasına başladığını bildirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemelerin başladığı, faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denemelerin yapılacağı kaydedilmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki COVID-19 aşılarından Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

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