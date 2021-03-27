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Pfizer/BioNTech aşısı artık daha kolay saklanabilecek
Türkiye'ye ilk dozları gelen Pfizer/BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan saklama koşullarında güncellemeye gidildi. Aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanmasına AB'den onay çıktı. Aşıyı geliştiren Türk asıllı bilim insanı Uğur Şahin, "Çok önemli bir adım" dedi.
Pfizer/BioNTech aşısı artık daha kolay saklanabilecek
27 Mart 2021 12:01 - DW Türkçe
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BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan depolama koşullarında değişikliğe Avrupa Birliği'nden (AB) onay çıktı.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), aşının geçici olarak eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanabilmesine onay verdi. Şimdiye kadar aşının saklanmasında özel soğutucularda eksi 90 ila eksi 60 dereceye izin veriliyordu. Bu durum, özellikle aşının yoksul ülkelere dağıtımı önünde engel teşkil ediyordu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; EMA yeni saklama koşullarının aşının hızlı bir şekilde dağıtımını kolaylaştıracağını kaydetti. Aşı böylece özel soğutucular yerine eczane ve doktor muayenehanelerindeki standart tıbbi soğutucularda da muhafaza edilebilecek.

UĞUR ŞAHİN: ÖNEMLİ BİR ADIM

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, onayın aşıyı dünyadaki tüm insanlara ulaştırma hedefinde önemli bir adım olduğunu belirterek aşılama uygulamalarının aşı merkezlerinden yerel doktorlara taşınması sürecinde doğru bir zamanlamaya denk geldiğini ve salgına karşı mücadeleyi hızlandıracağını söyledi.

Şirket geçen ay ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne yaptığı bildirimde saklama koşullarıyla ilgili bilgileri güncellemiş ve aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki hafta boyunca saklanabileceğini bildirmişti.

TÜRKİYE'YE İLK DOZLAR GELMİŞTİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının genel kullanım için öngörülen ilk dozlarının Türkiye'ye ulaştığını bildirmiş, toplam 1,4 milyon doz aşının saklama koşulları uygun olan merkezlerde önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydetmişti.

EMA'DAN ÜÇ TESİSTE ÜRETİM İZNİ

EMA diğer yandan Biontech'in Almanya'nın Marburg kentindeki yeni tesisine aşı üretim izni verdi. Marburg'daki fabrikada şimdiye kadar aşının etken maddesi mRNA üretiliyordu. BioNTech verilerine göre EMA'dan gelen iznin ardından Marburg'daki tesis, dünya çapında mRNA teknolojisine dayalı en büyük aşı üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Tam kapasite üretime geçildiğinde tesiste yılda bir milyar doza varan aşı üretimi yapılabilecek. Marburg'da üretilen ilk aşıların sevkiyatına nisan ayının ikinci yarısından itibaren başlanması bekleniyor.

EMA BioNTech'in Marburg'daki tesisinin yanı sıra, AstraZeneca aşısının üretimi için Hollanda'daki Halix ve Moderna aşısının üretimi için İsviçre'nin Visp kentindeki tesise de üretim izni verdi.    

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