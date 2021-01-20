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Pfizer/BioNTech'in COVID-19 aşısının mutant virüse karşı etkili olduğu saptandı
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip corona virüs aşının İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona karşı etkili olduğunun görüldüğü ifade edildi
Pfizer/BioNTech'in COVID-19 aşısının mutant virüse karşı etkili olduğu saptandı
20 Ocak 2021 14:11 - NTV
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Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve Alman Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, İngiltere’de orataya çıkan ve Türkiye’de dahil olmak üzere 60’dan fazla ülkeye yayılan B117 mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklandı. 

Denemelere katılanların kan analizine dayanan sonuçlar, geçen hafta ABD'li ilaç üretici üreticisi tarafından yayınlananlardan daha kapsamlı bir analize dayanıyor.

Pfizer, geçen haftanın başında benzer bir laboratuvar çalışmasının, aşının, B117'nini yüksek derecede bulaşıcı olmasına neden başak proteinindeki N501Y adlı anahtar mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

Henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olan son çalışma, İngiltere'de tanımlanan B117 olarak bilinen varyantta meydana gelen 10 mutasyon üzerinde gerçekleştirildi.

Ayrıntılar birazdan... 
 

Anahtar Kelimeler:

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