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Pfizer'ın COVID-19 aşısını kullanıma alan İngiltere uyardı: Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere yapılmamalı
İlk kez İngiltere'de kullanılan Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı için önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu
Pfizer'ın COVID-19 aşısını kullanıma alan İngiltere uyardı: Alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere yapılmamalı
09 Aralık 2020 16:48 - AA
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İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi. Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Powis, alerjik vakaların ardından MHRA'nın önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere bu aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

İngiltere'de Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşının uygulamasına geçildi: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez dün İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer koronavirus kovid-19 alerjik reaksiyon

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