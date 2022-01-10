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Pfizer'in COVID-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Kovid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için onay başvurusu yapıldığını bildirdi.
Pfizer'in COVID-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
10 Ocak 2022 18:08 - AA Ömer Tuğrul Çam
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EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun değerlendirmeye alındığı duyuruldu. Başvurunun 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, başvuruyla ilgili değerlendirme sonucunun birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedildi.

Pfizer'in ağızdan alınan ilacıyla ilgili ön değerlendirme daha önce başlatılmıştı. Bu sayede değerlendirme sürecinin nispeten kısa süreceği bildirildi.

AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Amerikan ilaç firması Pfizer, aralık ayında, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.

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