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Pfizer'ın ürettiği COVID-19 ilacı Omicron'a karşı yüzde 89 etkili
ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.
Pfizer'ın ürettiği COVID-19 ilacı Omicron'a karşı yüzde 89 etkili
15 Aralık 2021 09:35 - AA Mücahit Oktay
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ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.

Şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği antiviral hap ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.

Anahtar Kelimeler:

pfizer omicron varyanti etkinlik kovid-19 ilaci

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People
4
1) OPR (DR)
15.12.2021 12:03:28
sayın editör sanırım hekim sorunlarından bihabersiniz hatırlatayım size

HEKİMSEN
People
5
2) necati fırat (sağlıkçı)
15.12.2021 09:49:08
Hidroksiklorokin covidde çok etkili,
favipravir covidde çok etkili,
tek doz sinovac hastaneye yatışı yüzde yüz önlüyor,
molnupravir covidde çok etkili,
paxlovid bir harika.
ypravir müthiş arkadaşlar,
zpravir var acaip bişey...


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