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Plastik cerrah COVID-19'a yenildi
İstanbul'da estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Eşsiz Çınaroğlu Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirdi
Plastik cerrah COVID-19'a yenildi
24 Şubat 2021 18:14 - Sözcü
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İstanbul’da estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Eşsiz Çınaroğlu, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Göztepe Mahallesi’nde ikamet eden Çınaroğlu’nun Çukurova Üniversitesi-Ege Üniversitesi mezunu olduğu ve İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu öğrenildi.

Plastik Cerrahi Derneği’nden yapılan açıklamada, “Değerli Meslektaşımız Dr. Eşsiz Çınaroğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve plastik cerrahi camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İstanbul Tabip Odası, yaşamını yitiren oda üyesi doktor Çınaroğlu için şu mesajı paylaştı:

“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 yılı mezunlarından, muayenehane hekimi Plastik Cerrahi Uzmanı üyemiz Dr. Eşsiz Çınaroğlu'nu 24 Şubat 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

estetik plastik ve rekonstruktif cerrahi uzmani covid-19

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