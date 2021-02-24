Plastik cerrah COVID-19'a yenildi

İstanbul’da estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Eşsiz Çınaroğlu, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Göztepe Mahallesi’nde ikamet eden Çınaroğlu’nun Çukurova Üniversitesi-Ege Üniversitesi mezunu olduğu ve İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu öğrenildi.

Plastik Cerrahi Derneği’nden yapılan açıklamada, “Değerli Meslektaşımız Dr. Eşsiz Çınaroğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve plastik cerrahi camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İstanbul Tabip Odası, yaşamını yitiren oda üyesi doktor Çınaroğlu için şu mesajı paylaştı: