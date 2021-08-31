Polonya'da 529 sağlık çalışanı koronavirüse yenildi

Polonya Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin ülkede görülmeye başlandığı 4 Mart 2020 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı.

Açıklamaya göre 232 doktor, 51 diş hekimi, 188 hemşire, 22 ebe, 19 eczacı, 6 fizyoterapist, 6 acil tıp teknisyeni, 5 laborant koronavirüsten yaşamını yitirdi. Açıklamada toplamda 529 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen sağlık çalışanı sayısının ise 133 bin 651 olduğu açıklandı.

Koronavirüs pandemisinin başından bu yana Polonya'da 2 milyon 888 bin 231 vaka tespit edilirken, 75 bin 340 kişi yaşamını yitirdi. Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre ise ülkede son 24 saatte 204 yeni vaka saptanırken, ölüm kaydedilmedi. Ülkede bugüne kadar 36 milyon 171 bin 384 doz korona virüs aşısı yapılırken, tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı 18 milyon 704 bin 11 olarak açıklandı.

51 milyon 783 bin 530 doz aşı teslimatı yapılan Polonya'da 37 milyon 834 bin 90 doz aşı aşılama merkezlerine sevk edildi. Geri kalan aşıların bir kısmı Hükümet Stratejik Malzemeler Ajansı tarafından depolanırken, diğer kısmı ise Polonyalıların aşıya ilgisinin az olmazı üzerine aralarında Avustralya, İspanya, Portekiz, Norveç ve Ukrayna'nın da bulunduğu ülkelere satıldı.