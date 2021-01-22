Polonya'da COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni bir varyantı tespit edildi

Polonya Haber Ajansı PAP’ın haberinde, Zlotniki kentinde bulunan GenXone laboratuvarında hastadan alınan numunede İngiltere’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

Haberde, hastanın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, laboratuvarın COVID-19’un mutasyona uğramış türleri üzerine çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

Ülke genelinde hızlı yayılan türe yönelik çalışma

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde mutasyona uğramış COVID-19 türünün ne kadar yayıldığını saptamak ve olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.