Portekiz'de 12 yaş üstü vatandaşların tamamı Kovid-19'a karşı aşılandı

Geçtiğimiz ocak ayının son döneminde 1 haftada 2000 kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği Portekiz'de sağlık bakanlığının çalışmaları sonuç verdi.

Yaklaşık 10.3 milyon nüfusun olduğu ülkede son 8 ayda aşılama kampanyanlarına büyük hız verilirken, 12 yaş üstü bireylerin yüzde 98'inin en az 2 doz aşı olduğu, geriye kalan yüzde 2'lik grubun da bazı kronik rahatsızlıkları ve özel durumları sebebiyle aşılanmaya elverişli olmadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ülkede 12 yaş üstü kişilerin toplam nüfusa oranının yüzde 86 olduğunu açıkladı.

Aşılama kampanyasının başarıyla yürütülmesi sonrası ülkede Covid-19 ile alakalı neredeyse tüm kısıtlama ve yasaklar da kaldırıldı. Portekiz'de şu anda günlük Covid-19 vakaları günlük 600-700 arası seyrederken, can kayıpları tekli rakamlara düştü.

Aşılama kampanyasının başına Tuğamiral Melo getirildi

Ülkede Covid-19 ile alakalı vaka ve can kayıplarının artması sonrası yaklaşık 8 ay önce aşılama kampanyasının başına Tuğamiral Henrique Gouveia e Melo getirilmişti. Tuğamiral Melo, kısa bir sürede ordu imkanlarından da faydalanarak büyük bir başarıya imza attı.

Melo yaptığı son açıklamasında, "Artık ülkemizde sürü bağışıklığı noktasına geldik. Şu anda salgın konusunda çok iyi bir durumdayız." ifadelerini kullandı. Melo yakın bir zamanda salgına karşı daha kırılgan olan yaşlı nüfusun bağışıklığını güçlendirmek için ek koronavirüs aşılarının yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Ülke nüfusunun yüzde 10'u koronavirüse yakalandı

Portekiz'de Covid-19 salgını döneminde 1 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalandı. Bu rakam, ülke nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor. Salgın sebebiyle yaşanan can kaybıysa 18 bin civarında.