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Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, COVID-19'dan hayatını kaybetti
İzmir'de özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, COVID-19 ile mücadeleyi kaybetti
Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, COVID-19'dan hayatını kaybetti
04 Ocak 2021 10:00 -
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İzmir'de özel bir hastanede görev yapan onkoloji uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeni ile hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölüm haberini Türk Tıbbi Onkoloji Derneği paylaştı. 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, sosyal medya hesabı Twitter'da şu ifadelere yer verdi:

"Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla Tıbbi Onkoloji camiasında örnek olmuş değerli meslektaşımız ve sevgili arkadaşımız Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine rahmet, kederli ailesi ve camiamıza sabır diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:

prof dr a ugur yilmaz yeni tip koronavirus covid-19

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