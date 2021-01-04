Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, COVID-19'dan hayatını kaybetti

İzmir'de özel bir hastanede görev yapan onkoloji uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz, yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeni ile hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölüm haberini Türk Tıbbi Onkoloji Derneği paylaştı.
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, sosyal medya hesabı Twitter'da şu ifadelere yer verdi:
"Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla Tıbbi Onkoloji camiasında örnek olmuş değerli meslektaşımız ve sevgili arkadaşımız Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine rahmet, kederli ailesi ve camiamıza sabır diliyoruz."