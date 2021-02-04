Prof. Dr. Alper Şener'den varyant virüse karşı N95'e eş değer çift kat maske önerisi

Prof. Dr. Alper Şener, mutasyonlu virüsün Türkiye’de yayılma oranı ve bu virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye genelinde yavaş yavaş artık mutant virüs olguları ile vakalarının bildirilmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Alper Şener, "Bakanlığın veri tabanına bakıldığı zaman Türkiye'de yaygın olarak İngiltere mutantı görülüyor. İngiltere mutantının diğerlerinden farkı yüksek oranda bulaşıcılık potansiyeli olması. Çünkü virüs açılımı fazla oluyor bu tip hasta gruplarında. Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı, kalabalık alanlarda mutlaka çift kat maskenin takılması ekstra önem arz ediyor. Zaten buna yönelik de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin CDC ve NIH'nin baş araştırmacısı Dr. Anthony Fauci, ekstra bir öneri olarak bunun mutlaka yapılması gerektiğini duyurdu. Bence bütün vatandaşlarımızın da özellikle kapalı, kalabalık alanlarda, odada 3 kişiden fazla olduğu zaman, 10 metrekareden küçük alanda, otobüs içerisinde, metroda mesafenin minimum düzeyde sağlanamadığı alanlarda ideali çift kat maske takmalıdır. Gün içinde dıştaki maskeyi değiştirmek yeterli. Islandığında ise içteki maskeyi değiştirmek gerekiyor" dedi.

'N95'E EŞ DEĞER KORUYUCULUK SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Normal standart tek kat kullanılan maskelerde 3 kat bir kademe tabakalandırma olduğu için yüzde 60-80 arası koruyuculuk olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, sözlerine şöyle devam etti: