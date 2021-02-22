Prof. Dr. Aslan yüz yüze eğitim öncesi uyardı: Okula giden çocuklar büyükler için risk oluşturabilir!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 1 Mart’tan itibaren okularda yüz yüze eğitime başlanacağı açıklamasının ardından hem ebeveynler hem de eğitimciler heyecanlı bir bekleyişe girdi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, Türkiye’nin düşük risk grubunda değerlendirilmesine rağmen, yetişkinler açısından oluşabilecek risklere dikkat çekti. Aslan, okullar açıldıktan sonra yaşanacak gelişmelere göre iller ve bölgeler bazında önlemler alınabileceğini kaydetti.

Türkiye düşük risk grubunda

Pandemi döneminde okulların açılmasının tüm dünyada tartışılan bir konu olduğuna dikkat çeken Aslan, şu bilgileri verdi:

“Centers for Diease Control and Prevention’a (CDC) göre; okulların açılmasına karar verirken SARS-CoV-2 yayılımı ve toplumdaki COVID-19 sıklığına göre karar verilmesi gerekiyor. CDC, okullarda COVID-19 yayılım riskini belirlerken son 14 günde 100.000’de yeni vaka sayısı ve/veya PCR pozitiflik oranlarına göre okulda COVID-19 yayılımını çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıyor. Ülkemizdeki son 14 gündeki veriler göz önüne alındığında okullarda düşük COVID-19 yayılımı riskini işaret ediyor.”

Aslan, okullarının düşük risk grubunda kabul edildiği ülkelerde uyulması gereken kurallar konusunda ise şu ifadelere yer verdi:

“Bu risk grubundaki ülkeler için okullarda düzgün maske kullanımı, en az 2 metre sosyal mesafenin sağlanması, el hijyenin sağlanması, öksürme hapşırma sırasında mendil kullanılması, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin temin edilip önlemlere uyulması, özellikle ortak kullanılan oyun alanları, tuvaletler, kapı kolları gibi yerlerin sık temizlenmesi ve hasta öğrenci ya da personel saptandığında yerel sağlık kuruluşlarıyla yakın temas içinde olunması öneriliyor.”

Türkiye’deki genel verilerin “düşük risk” göstermesine rağmen, vaka yoğunluğunun daha fazla olduğu il ve bölgelerde daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Aslan, okullar açıldıktan sonra da güncel verilerle risk durumuna göre yeni düzenlemelerin gerekebileceğinin altını çizdi.

Büyükler için risk olabilir

“Ülkemizde, ailelerin çoğunlukla çekirdek aile yerine geniş aile yapısında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, okula giden çocukların evde yaşayan büyükleri için risk oluşturabileceği akılda tutulmalı.” diye konuşan Aslan, bu noktada yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Çocuklarda büyük oranda pandemi bilinci oluştuğu düşünülse de aileler okula gidecek çocuklara maske- mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yapmalı. Teması olan ya da COVID-19 ile uyumlu semptomları olan çocuklar okula gönderilmemeli. Yaşadığı evde yaşlı veya kronik hastalıklı bireyler olan ya da bağışıklığı baskılanmış veya kronik hastalığı olan çocukların yüz yüze eğitime devam etmesine aile, çocuğun ya da hasta bireyin doktoru ve okul idaresi ile birlikte karar verilmeli.”

Vaka sayıları belirleyici

Bazı ülkelerde çocukların sosyal gelişimlerini ve ülke ekonomisini desteklemek amacı ile yüz yüze eğitime geçildiğini, ancak vaka sayılarındaki artış durumuna göre yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlatan Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“Bu dönemlerde eğitimin aksamaması için mümkün olduğunca eğitimlere çevrim içi devam ediliyor. Yüz yüze eğitimin başladıktan sonra devamına ülkemizin güncel COVID verileri, çocukların ve ailelerinin sağlık durumları ve yaşadıkları çevre göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekiyor. Hem aile içinde hem de okullarda pandemi önlemleri açısından gerekli tedbirler alınıp hizmet içi eğitimler yapılması önem taşıyor.”

Aşıda öncelik yararlı olur

Aslan, yaptığı açıklamada eğitmenler açısından da şu önerilerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: