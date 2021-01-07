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Prof. Dr. Aydın: 15 Ocak itibarıyla normalleşe konuşulmalı, sömestr dönüşü okullar açılmalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bana göre önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmemiz gerekiyor. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor." dedi
Prof. Dr. Aydın: 15 Ocak itibarıyla normalleşe konuşulmalı, sömestr dönüşü okullar açılmalı
07 Ocak 2021 11:19 - DHA
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Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kısıtlamalarla beraber Türkiye'de koronavirüs salgınının önemli bir oranda kontrol edilebilir duruma geldiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda hastanelere başvurular önemli oranda düştü. Hastanelerimizde boş yataklarımız var. Yine yanı zamanda yoğun bakım ünitelerinde de boş yataklarımız söz konusu. Mesela Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru sayısı bin olurken, bugün 200 başvuru oluyor. Ankara genelinde de yüzde 80 azaldı, rahatlama söz konusu."

'DAHA BÜYÜK SALGIN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmen olması gerektiğini kaydederek, "Başta güz döneminde yaptığımız gibi değil de, okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli yani okulları devam ettirmeliyiz. Bir ülkenin geleceği eğitim üzerine kurgulanacaksa, en son okullarla ilgili kısıtlamaları yapmalıyız. Geri kalanlarını ona göre planlamamız lazım. Yaklaşık 10 ay oldu; artık toplumda önemli bir oranda virüsle karşılaşmış ve savunma hücreleri olan insanlar oluşmaya başladı. Özellikle büyük metropollerde, kalabalık ortamlarda yaşayan ve çalışan ile hayatını böyle idam ettiren kesimlerde belirli bir oranda bağışıklık da oluştu. Bu oranı da hesaba katarsak, daha büyük salgınlar olmayacağını düşünüyorum. Önümüzde 14 Ocak gibi aşılanma çalışmalarının yapılmasını bekliyoruz. Aşının da başladığını hesaba katacak olursak, 15 Ocak'tan itibaren kısıtlamaların kaldırılması konuşulması, planlanmalıdır." dedi. 

'SÖMESTR TATİLİNDEN SONRA AÇILABİLİR'

Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilme olması gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor. Sömestr tatilden sonra okulların açılmasını çok önemsiyorsak, toplumsal bir bilinç ile okulların açılabileceği diğer bütün faktörleri yerine getirmemiz lazım; yoksa kamusal bir uygulamayla bu çok zor. Okulların açılabilmesi ve çocuklarımızın eğitime devam edebilmesi için 1 aylık sürede 'ne yapmamız gerekiyor' herkes kendi kendine sormalı ve sohbet konumuz bu olmalıdır. Bunu sağlarsak, o zaman salgını kontrol etmiş olur, okullarımızı da açmış oluruz."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus somestr normallesme

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People
0
1) yabancı 1986 (aile hekimi)
07.01.2021 13:17:41
evet sayın doktor,sen üniversitende ve hastanede ne gibi tedbirler aldın kı benim gibi yüksek viral yük olan biri hizmet verirken,ve eşim de tıp fakültesi öğrencisi olarak riske sokma amacın var,oturmuşşsun odanda ve okul devam etsin diyorsun,dersliklerde hastanedeki tedbirleri soyle ki bakalım amacın ne? aşı mı yapılmış herkese,eşim özel üniversitede okuyor ve online dersi bile hocaları zor yapıyor,çunku çoğü covid olmuş,hep ders iptal oluyor,kedninizi tatmin edeceksiniz ve sabahtan öğrencileri zorla sınıfa dikeceksiniz diye bilimsellikten uzak ve keyfi önerilerde bulunmayalım.
People
1
2) primer hekim (hasta bakan hekim)
07.01.2021 13:11:26
Primer hasta bakmayan kişilerin düşündüğü görüşlerin ve bilimsel dayanağı olmayan açıklamaların paylaşılması halk içinde karmaşaya yol açmaktadır. Almanya 31 ocak'a kadar tam kapanma kararını uzatırken, şu an normalleşelim demenin bilimsel olmadığını düşünüyorum.
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