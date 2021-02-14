Prof. Dr. Aydın'dan 'yerinde karar' yorumu: 'Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kurallara uyma oranının azalmasıyla vakaların yükseldiğini belirtti. Şu an vaka sayılarındaki yükselişte mutant suş hâkimiyetine bağlı salgının arttığını düşünenlerden olmadığını söyleyen Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Kurallara uyma oranımız ne kadar azalırsa virüsle olan geçici bir ateşkes halimiz virüsün lehine bozuluyor ve virüsün hasta ettiği kişi sayısı artıyor. Hasta olan kişi sayısı artınca biz buna 'virüsün dalgası' diyoruz. Doğrusu o dalgaya neden olan kesim insanoğlu olarak biziz. Bu kadar bilginin içerisinde bilgi birikiminizle, davranış şekillerimizi yönlendirmeliyiz ve beraber yönetmeliyiz."

'ÖNÜMÜZDEKİ 2 AY ÖNEMLİ'

Aydın, toplu olarak bir araya gelme etkinliklerinin devam ettiğini kaydederek, "Kısıtlama tedbirleri kapsamında mekanların kapalı tutulmasına rağmen mekanlardaki kalabalıkları oluşturan insanlar ya komşuluk ya da mahalle ilişkisinde kalabalıklarına devam ediyorlar. Ondan dolayı enfeksiyonda böyle bir yükseliş içerisinde. Örneğin, binlerce insanı gözlemledim; İstanbul'da sokakta maskesiz gezen insan yüzde 1 oranında diyebilirim; ama 'mesafeye uymak ve bir arada vakit geçirirken veya sohbetlerde maskeyi çıkarmak' kurallara ne kadar uyulduğu konusunda düşündürüyor. Karşılıklı anlaşarak bu süreci yönetmemiz lazım. Önümüzde aşının ve sürü bağışıklığının getirdiği bir savunma var. Önümüzdeki iki ay nisan ve mayıs ayı çok önemli. Nisan ve mayıs ayında hayatı normalleştirirken, kurallara da aynı sıkılıkta devam edersek, sonrası daha keyifli olacaktır" diye konuştu.

''YERİNDE KARAR' SÜRECİNE GİRİLİYOR, DOĞRUSU DA BUYDU'

Prof. Dr. Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu salgın yönetiminde 'yerinde karar' dönemi ile ilgili, şunları kaydetti: