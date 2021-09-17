Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Balık: Her sene hatırlatma dozu gerekebilir
Prof. Dr. İsmail Balık, "Bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam edecekler." dedi.
Prof. Dr. Balık: Her sene hatırlatma dozu gerekebilir
17 Eylül 2021 17:14 - DHA Kaan ULU
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi.

Balık, "Aşı yaptıranların ya da aşı kararsızlığı yaşayanların bize en fazla sorduğu soru 'Yeni varyantlar çıktıkça aşıların etkisi azalıyor mu?' ya da 'Aşılar işe yaramaz hale gelecek mi?' diye. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman salgında başa dönüş söz konusu olmayacak. Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre de aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam ettirecekler ama bir taraftan da eğer yeni çıkan varyantlar şu anki aşıların etkilerini daha da fazla azaltırsa o taktirde zaten bilim dünyası yeterince tecrübeye sahip; hemen hızlı bir şekilde aşı geliştirme, aşının içeriğini değiştirme mümkün" dedi.

"Salgının başına dönüş olmayacak"

Prof. Dr. Balık, hastalığın nasıl tedavi edileceği konusunda bilim dünyasının bilgili olduğunu belirtip, "Hem aşı ile korunma açısından hem de tedavi açısından hiçbir zaman başa dönüş söz konusu olmayacak. O yüzden ben vatandaşımızın kaygılanmaması gerektiğini düşünüyorum. İçleri rahat olsun. Eğer tam doz aşılarını bir an önce yaptırırlarsa önümüzde yeni varyantlar çıksa bile ki tam doz aşılılar yeni varyantların ortaya çıkmasının önüne geçmiş olacaklar; yeni varyantlara dönük aşıyı yaptıramamış olsalar bile her halükarda aşısızlara göre aşılılar avantajlarını korumaya devam edecekler" diye konuştu.

'Her sene aşı olmaktan tedirgin olmamız gereksiz"

Prof. Dr. Balık, bazı kesimler tarafından sağlık camiasına yöneltilen 'Kaç doz aşı daha olacağız?' gibi eleştirilerle ilgili, "Bu söylemleri anlayabiliyoruz, şunu da söylememiz gerekiyor ki koronavirüsler yapı değiştiren virüsler ama elimizde koronavirüslere çok etkili olduğu gösterilen bir aşı var. Nasıl gripte biz her sene aşı oluyorsak ve bu aşılamanın da son derece etkili olduğu gözlemlenmişse koronavirüste de böyle olacağını düşünüyoruz. Koronavirüs salgını bir gün bitecek. Bu çok uzun bir süre olmayacak. Bittikten sonra koronavirüs bizim hayatımızda, kış aylarında görülebilen, arada sırada ufak tefek salgınlar yapabilen bir enfeksiyon olarak kalacak. Dolayısıyla biz koronavirüs aşılarını artık '4'üncü doz', '5'inci doz' diye düşünmememiz gerekiyor. Her sene hatırlatma dozu şeklinde bir aşılama takvimiyle devam ettireceğiz. Aşıların da güvenli olduğu ortaya çıktığına göre her sene aşı yaptırmaktan tedirgin olmamız gereksiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ismail balik koronavirus asisi 4doz hafiza

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.