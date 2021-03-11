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Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüse karşı uyardı ve bulaşı kolaylaştıran faktörleri sıraladı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından mutant virüslere dikkati çektiği bir paylaşımda bulundu ve bulaşı kolaylaştıran faktörleri anlattı
Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüse karşı uyardı ve bulaşı kolaylaştıran faktörleri sıraladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

11 Mart 2021 10:50 -
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son günlerde hızla yayılmakta olan COVID-19 varyantlarına vurgu yapan Prof. Dr. Ceyhan, "Dikkat etmezsek, mutant virüslerin yol güzerghahı haline gelebiliriz." dedi. 

Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüs tespit edilen vaka sayılarını işaret ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "

Bakan Koca, Türkiye'de tespit edilen mutant COVID-19 rakamlarını açıkladı

Mutant virüs bulunan vaka sayısı, günlük vaka sayısıyla birlikte artıyor. İki gündür önlemlerin kaldırılması da bu artışa uygulamada bulunmaya başladı."

Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüslerin artmasını kolaylaştıran faktörleri şöyle sıraladı:

  1. Yurt dışından girişlerin yeterli kontrollerle yapılmaması,
  2. Yurt içi seyahatlerde kısıtlama olmaması,
  3. Toplum aşılamasının en hızlı sürede tamamlanamaması,
  4. Etkisiz veya az etkili antiviral ilaç kulanımı,
  5. Virüs yayılımını önlemek için gereken önlemlerin gevşemesi.

Bu faktörlerin hangisi bizde yok? 

Prof. Dr. Ceyhan, "Bunların tamamına aylardır dikkat çekiyoruz. Yanlışın neresinden dönsek kardır. Herşeyin serbest bırakıldığı bir zaman için hiç de uygun bir ortam değil ne yazıkki" diyerek konuştu.

 

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan enfeksiyon koronavirus tedbirler seyahat

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