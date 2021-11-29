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Prof. Dr. Ceyhan: Ülkemizde Omicron varyantı yok demek mümkün değil
Omicron varyantı hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni varyantın çok yüksek bulaştırıcılığa sahip olduğunu ifade ederek " Vakit geçirmeden girişlerde ve ülke içinde önlemler alınmalıdır. Ülkemizde bu varyantın bulunmadığını söylemek mümkün değil." dedi.
Prof. Dr. Ceyhan: Ülkemizde Omicron varyantı yok demek mümkün değil

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

29 Kasım 2021 16:41 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Omicron varyantı hakkında konuştu. Ceyhan, ülke genelinde önlemler alınması gerektiği çağrısında bulundu. Ceyhan varyanta ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz’de bir oyuncunun Güney Afrika’dan geçen hafta dönmesi sonucu takımda 13 oyuncuda Omicron mutantı pozitif bulunuyor. Bu da virüsün çok yüksek bir bulaştırıcılıkla yayıldığını gösteriyor.

Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir" sözlerini kullanan Ceyhan, "Ülkemizde bu varyantın bulunmadığını söylemek mümkün değil." şeklinde konuştu.

Geç olmadan ülkeye girişlerde ve ülke içinde önlemler alınması gerektiğini dile getiren Mehmet Ceyhan, son bir haftada pozitif bulunan örneklerin Omicron varyantı için testedilmesi sonucunda durumun belli olabileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan omicron varyanti bulastiricilik

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