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Prof. Dr. Ceyhan'dan okullarda pozitif vaka rehberine tepki: Biraz fazla risk almış oluyoruz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan okullarda pozitif vaka çıkması halinde yapılacak uygulamaları eleştirdi. Ceyhan, alınan kararları riskli bulduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Ceyhan'dan okullarda pozitif vaka rehberine tepki: Biraz fazla risk almış oluyoruz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

06 Eylül 2021 14:00 -
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberinin yayımlanmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehberle alınan kararları değerlendirdi.

Sınıflarda koronavirüse yakalanan iki öğrenci olması halinde eğitimin uzaktan devam etmesi kararını eleştiren Ceyhan, çok daha fazla çocuğun belirti göstermeden hastalığa yakalanmış olabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Okul rehberinde pozitif tek öğrenci varlığında sınıfın geri kalanının eğitime devam ettiğini birkaç gün önce paylaşmıştım. İtirazlar olmuştu; ilk üç sınıfta sınıf evde karantinaya alınıyor, bizim okulda öyle değil şeklinde. Rehberin son hali bu."

"Eğitime ara verilmesi için o sınıfta en az 2 vaka çıkması gerekiyor. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Ancak iki pozitif belirtili hasta olduğunda, bunun çok daha fazlası belirtisiz çocuk olabilir."

Prof. Dr. Ceyhan geçtiğimiz günlerde sınıfta tek vaka olması halinde sınıfın kapatılmıyor olması kararını eleştirmişti. Bu kararlar ile 'biraz fazla risk alındığını" dile getiren Ceyhan, 

  • "Sınıfta tek vaka varsa sınıf kapatılmıyor.
  • Öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri maske takıyorsa (buna kim karar verecek belli değil) 14 gün, günde iki kez belirti takibi ile eğitim devam ediyor.
  • İkinci vaka varsa o zaman herkes yakın temaslı sayılıyor ve evde izolasyona alınıyor.
  • Vaka çıktığında okulda ne yapılacak, bununla ilgili bir düzenleme yok.
  • Çocuklarda hastalık yüzde 90 belirtisiz seyrediyor ve aşılar delta varyantının bulaşmasını önlemiyor. Tek belirtili çocuk varlığında bile etrafında 8-9 belirtisiz, virüs pozitif çocuk olabilir. Tarama testi uygulamıyoruz. Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan okul kovid-19 pozitif vaka

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8
1) dr ali (dr)
06.09.2021 14:31:54
seni yine topa tutacaklar gibi ama önemli olan doğruyu söylemiş olmak, umarım haklı çıkmazsın
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