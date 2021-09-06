Prof. Dr. Ceyhan'dan okullarda pozitif vaka rehberine tepki: Biraz fazla risk almış oluyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberinin yayımlanmasının ardından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehberle alınan kararları değerlendirdi.

Sınıflarda koronavirüse yakalanan iki öğrenci olması halinde eğitimin uzaktan devam etmesi kararını eleştiren Ceyhan, çok daha fazla çocuğun belirti göstermeden hastalığa yakalanmış olabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Okul rehberinde pozitif tek öğrenci varlığında sınıfın geri kalanının eğitime devam ettiğini birkaç gün önce paylaşmıştım. İtirazlar olmuştu; ilk üç sınıfta sınıf evde karantinaya alınıyor, bizim okulda öyle değil şeklinde. Rehberin son hali bu."

"Eğitime ara verilmesi için o sınıfta en az 2 vaka çıkması gerekiyor. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Ancak iki pozitif belirtili hasta olduğunda, bunun çok daha fazlası belirtisiz çocuk olabilir."

Prof. Dr. Ceyhan geçtiğimiz günlerde sınıfta tek vaka olması halinde sınıfın kapatılmıyor olması kararını eleştirmişti. Bu kararlar ile 'biraz fazla risk alındığını" dile getiren Ceyhan,