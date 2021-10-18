Prof. Dr. Enginyurt: Aşı karşıtlığı dünya düzdür diyenlerin safsatasıdır, bilime inanın

Sağlık Bakanı Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2-8 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişi içerisinde haftalık yeni korona virüs vak'a artış sayılarını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, “2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 2-8 Ekim arasında vak'a yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük” ifadelerini kulandı.

“İnsanların aşı karşıtlarına inanmamaları gerekiyor”

Bu tabloya göre Ordu’da 100 bin kişi içerisinde haftalık yeni korona virüs vak'a sayısı, 459,68 olarak hesaplandı. Tabloyu değerlendiren Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, korona virüsün başlangıcından itibaren aile hekimliği hastalanmamak ve mevcut hastalıklardan korunmak için olan uzmanlık alanı olduğunu, bu anlamda vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi. Ordu ilinin aşılamada Karadeniz Bölgesi’nde birinci sırada olduğunu ancak vak'a artışında da üst seviyelerde olduğunu kaydeden Enginyurt, “Türkiye’de de vak'a sayıları artıyor ve maalesef 30 binli rakamlarda durmakta. Bunun nedeni artık vatandaşların bıkmış olmasından kaynaklanıyor, bizim söylemlerimizden de insanlar bıktı. Artık maske, mesafe ve hijyen konularından bunaldılar, bu çok normal bir şey. Yapmamız gereken artık tamamen aşı, aşı karşıtlarına inanmamaları gerekiyor” dedi.

“Aşı olmayanların hiçbir şekilde çalışmalarına izin verilmemesi gerekiyor”

“Devletimizin burada yapması gereken artık aşısız olanların özelde veya devlette hiçbir şekilde çalışmasına izin verilmemesi gerekiyor, ücretsiz izne ayrılması gerekiyor” diyen Enginyurt, “Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, bu geriye kalan demokratik hayatlarını evde geçirsinler. Çünkü aşılı olup da kurallara uyan vatandaşları hasta etmekteler, virüsü çoğaltmaktalar. O yüzden aşısızların devlet kurumlarından, özel kurumlardan yararlanmalarına izin verilmemeleri, buna hastaneler de dahil olmak üzere. Artık bu kadar katı kararlar alınması gerekiyor. Bu kararlar alınmadığı takdirde aşısız kişiler virüsün çoğalmasına yardımcı olarak bu pandeminin bitmesini engelliyor. Bu yüzden muhakkak ücretsiz izin ve kurumlara girişlere yasak getirilmeli” şeklinde konuştu.

“Genç hasta sayısı artıyor, gençlerin aşı karşıtlarına değil, bilime inanmaları gerekiyor”

Aşı yaptırmayan genç kişilere de seslenen Prof. Dr. Enginyurt, “Gençlerimize de söylemek istediğim birkaç husus var, genç sayısı hastalarda artmakta. Bunun nedeni gençlerin sosyal medyayı çok sık kullanmaları, sosyal medyada da aşı karşıtı çok ciddi yazılar var, bunlara inanmamaları gerekiyor. Bunlar tamamen dünya düzdür diyenlerin safsatasıdır, bilime inanmaları gerekiyor. O yüzden gençlerimizi de aşıya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Enginyurt, Ordu’da da vak'a sayılarının artışa geçtiğini ve yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının yükselişe geçtiğini, aşı yaptırmayanların muhakkak aşı yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.