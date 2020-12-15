Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor

Türkiye'nin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin meşeli aşı için geri sayım başladı. Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye'ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek. Aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması üzerine veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek. Türkiye'nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

'3 KİŞİLİK EKİP GÜNDE 200 KİŞİYİ AŞILAYACAK'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak."

'HAZİRANA KADAR 65 MİLYONUN AŞILANMASI PLANLANIYOR'

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını belirterek, "83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşılama Türkiye'de her yerde aynı anda başlayacak. Normal zamanda aşılama daha çok aile sağlığı merkezlerimizde, okul aşıları toplum sağlığı merkezlerimizde yapılıyor. Bazı hastanelerimizde çocukluk çağı aşılamaları yapılıyordu. Bu sefer bu merkezlerimizin yanında, organize sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylerimiz, huzur evlerimiz için oralara gidilerek aşılama yapılacak. Cezaevinde olanlar için oralarda aşılama yapılacak. Geniş bir aşılama stratejisi söz konusu" diye konuştu.

'AŞI KARARSIZLIĞI VAR'

Prof. Dr. İlhan, aşı yaptırmak istemeyenler için bir 'b' planının olup olmadığına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Aslında Hıfzıssıhha Kanunu'na baktığımızda zorunlu durumlarda aşılamanın zorunlu tutulacağı konusunda bir yaklaşım var. Ama bunu böyle yapmak yerine vatandaşlarımızın aşıya inanması güvenmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında vatandaşlarımızda, aşı karşıtı değil de aşı kararsızlığı söz konusu. Aşı kararsızlığı daha çok toplumda, 'hangi aşıyı olacağım, Çin aşısı mı, Amerikan aşısı mı' şeklinde. Ben kendimden örnek vereyim; sıra bana geldiğinde o sırada Türkiye'de hangi aşı varsa onu olacağım. Kişisel olarak aşıya karşı direncin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gözlemlediğim zaman da çevremde de çok kişinin aşı ile ilgili olumlu düşündüğünü biliyorum."

'KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR OLABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, vatandaşlardan aşı olmak için de kuyruk oluşturmamalarını isteyerek sözlerini şöyle tamamladı: