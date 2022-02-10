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Prof. Dr. Kartal: Deride görülen kabarcıklar Omicron belirtisi olabilir
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, deride görülen bazı bulguların Omicron belirtisi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantında görülen dermatolojik sorunların COVID'den farklı olduğunu söyleyerek “Omicron’da daha sık deri tutulumu var ama daha belirli bulgularla. COVID’de de görüyorduk ancak daha azdı ve daha çeşitliydi." dedi.
Prof. Dr. Kartal: Deride görülen kabarcıklar Omicron belirtisi olabilir

Prof. Dr. Pelin Kartal

10 Şubat 2022 16:49 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Dermatoloji Derneği (TDP) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron’da görülen dermatolojik sorunlar hakkında konuştu.

Omicron’da görülen deri bulgularının COVID’den farklı olarak daha belirli bulgulara sahip olduğunu belirten Kartal, bu bulguların da çocuklarda ve gençlerde daha sık görüldüğünü ifade etti.

COVID-19’un ilk çıktığı aylarda deri bulguları çok çeşitli olduğunu belirten Prof. Dr. Pelin Kartal,  "Neredeyse tüm dermatolojik şikayetler, kaşıntılar, deri döküntüleri, vaskülit denilen küçük kırmızı noktacıklar gibi bütün dermatolojik şikayetleri çeşitli bir şekilde görebiliyorduk. Ama o dönem deri tutulumları biraz daha azdı. COVID’de de görüyorduk ancak daha azdı ve daha çeşitliydi." dedi.

Omicron'da bulgular daha belirli

Omicron da ise farklı bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kartal, “Omicron’da daha sık deri tutulumu var ama daha belirli bulgularla. Örneğin çocuklarda ve gençlerde daha fazla. Bu durumda aşılamanın daha az olmasıyla ilişkili olabilir. El ve ayakta hafif yanma ile birlikte mor kabarıklıklar olabiliyor. Dizlerde ve dirseklerde küçük kaşıntılı kabarıklıklar ve halk arasında isilik dediğimiz kabarcıklar da görebiliyoruz.“ dedi.

Hastaların yüzde 20'sinde görülüyor

Bu bulguların nerdeyse yüzde 20 oranında görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kartal, deri bulgularının COVID semptomu olma ihtimali de bulunduğunu şu sözlerle belirtti:

“Bu şikayetler bizi COVID testi yaptırmaya yönlendirecek uyarıcı olabilmekte. Çünkü bu şikayetler hastalık başlamadan önce başlayabiliyor ve hatta hastalık geçtikten sonra da devam edebiliyor. “

Anahtar Kelimeler:

prof dr pelin kartal turk dermatoloji dernegi omicron deri tutulumu

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