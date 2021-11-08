Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Avrupa’da 4'üncü dalga bitmeden 5'inci dalga başladı

MEDİMAGAZİN - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa’da 4'üncü dalga bitmeden 5'inci dalganın başladığını açıkladı. Vaka artışının nedenlerini de sıralayan Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Aslında hala 1'inci dalgadayız ama 2,3,4'üncü dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu."

Türkiye’de 1'inci-2'nci dalga arası günlük 1.000, 2'nci-3'üncü dalga arası 5.000, 3'üncü-4'üncü dalga arası 10.000 vaka gözlendiğını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan bu kez Avrupa’da çok sayıda ülkede 4'üncü dalga bitmeden, 5'inci dalga başladığını da ifade etti.

Ceyhan bu durumun nedenleri olarak şunları sıraladı: