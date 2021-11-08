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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Avrupa’da 4'üncü dalga bitmeden 5'inci dalga başladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Avrupa'da Avrupa’da 4'üncü dalga bitmeden 5'inci dalganın başladığını dile getirerek bu durumun ilk nedeninin de önlem ve kısıtlamaların yetersiz olması olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Avrupa’da 4'üncü dalga bitmeden 5'inci dalga başladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

08 Kasım 2021 12:03 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa’da 4'üncü dalga bitmeden 5'inci dalganın başladığını açıkladı. Vaka artışının nedenlerini de sıralayan Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Aslında hala 1'inci dalgadayız ama 2,3,4'üncü dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu."

 

Türkiye’de 1'inci-2'nci dalga arası günlük 1.000, 2'nci-3'üncü dalga arası 5.000, 3'üncü-4'üncü dalga arası 10.000 vaka gözlendiğını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan bu kez Avrupa’da çok sayıda ülkede 4'üncü dalga bitmeden, 5'inci dalga başladığını da ifade etti.

Ceyhan bu durumun nedenleri olarak şunları sıraladı:

  • Önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği,
  • İş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar,
  • Etkenin özelliği: Delta varyantının bulaşma özelliği - Aşı ile yüzde 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız,
  • Aşılama yüzde 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı. Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor.

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan avrupa 4dalga kisitlama

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