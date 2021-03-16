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Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu COVID-19'dan hayatını kaybetti
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüs nedeni ile dün hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu COVID-19'dan hayatını kaybetti
16 Mart 2021 11:58 -
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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, COVID-19'a yenik düştü.

İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nu 15 Mart 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" diye belirtti.

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet umit ergenoglu covid-19 istanbul tabip odasi

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