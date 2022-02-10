Prof. Dr. Oğuztürk: Omicron'un antikoru çok etkili değil, 1 ayda 2 kere pozitif çıkanlar var

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, özellikle son 2 haftada Omicron varyantının etkisiyle Covid-19 vakalarında 90 ile 110 bin arasında artış olduğunu ve buna bağlı olarak hastalığı ağır geçirenlerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Prof. Dr. Oğuztürk, risk grubunda olan kişilerin, kronik rahatsızlığı olanların ve aşı yaptırmayan kişilerin Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Virüs aynı virüs; ama gen dizilimindeki bazı değişiklikler virüsün temel anlamda şikayetleri bulunsa dahi bazı farklılıklara yol açtı. Sıklık anlamında acile başvuran hastalarda klinik deneyimime göre öncelikli olarak hapşırma, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve boğazda kaşıntı ile ses değişikliği gibi karışık bir durum söz konusu. Bu durum diğerlerinden biraz farklılık arz ediyor. Ses değişikliğinin ise Omicron varyantında ciddi anlamda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu da Covid belirtisi olabiliyor.

Omicron varyantında spike proteini başta olmak üzere eski varyantlara göre değişikliler oldu gen sekansında. Bu anlamda bu varyantın da hastalık oluşturma süreci ve şikayetleri devam etme sürecinde bir miktar değişiklik oldu. Hızlı yayılıyor ve hastalık Delta varyantında olduğu gibi uzun sürmüyor. Siz Omicron virüsünü kaptıktan en fazla 3 gün içinde ortalama anlamda şikayet ve belirtiler başlıyor ve bu şikayetler kabaca 5 gün sürüyor. Delta varyantında bu süre 2-3 haftaya kadar uzuyordu."

'Bağışıklık çok güçlü olmuyor'

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantına yakalanan kişilerin çok fazla bağışıklık kazanmadığını ve kısa süre içinde tekrar hastalanabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Omicron ile hastalanan bir kişi bağışıklık kazanıyor; ama diğer varyantlara göre çok güçlü olmuyor bu. Daha önce Delta geçirdiğiniz veya aşı olduğunuz zaman oluşmuş olan bağışıklık sistemindeki gibi güçlü olmuyor. Dolayısıyla siz iyileştiğinizi düşündüğünüz zaman diliminde bireysel tedbirlere dikkat etmezseniz tekrar Omicron ile hastalanma riski söz konusu. Bu da bireysel tedbirlerin önemini çok daha ortaya çıkarıyor.

'Ben hastalığı geçirdim, artık rahatladım, vücut bağışıklık kazandı' şeklindeki süreci yaşarken tedbirlere dikkat etmez ve hatırlatma doz aşılarını yaptırmazsak yine hastalanma riski ortaya çıkıyor bu varyantla. Bir ay içinde ikinci defa hastalanıp ve testi pozitif çıkan vakalar karşımıza çıkıyor. Mart ayına kadar olan süreçte vaka sayıları çok fazla düşmese bile Mart’tan sonra düşme eğilimini yüksek görüyorum. Bu anlamda da yüz yüze eğitimin kısıtlanması sürecini çok düşük görüyorum."