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Prof. Dr. Özlü: Bu kış zor geçecek ancak seneye Kovid-19 gribal enfeksiyona dönüşebilir
Okulların açılmasıyla hareketlilik artarken bir yandan da özellikle gençler maske ve mesafeye ‘mesafeli’ duruyor. Bu durumda vaka artışının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kış zor geçecek. Ancak aşılamanın da etkisiyle seneye COVID’in gribal enfeksiyona dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.
Prof. Dr. Özlü: Bu kış zor geçecek ancak seneye Kovid-19 gribal enfeksiyona dönüşebilir

Prof. Dr. Tevfik Özlü

11 Ekim 2021 11:11 - Hürriyet Buse Özel
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ile kış aylarının zor geçebileceğini, ancak ilkbahar ayları ile birlikte normale dönebileceğimizi söyledi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Özlü, Hürriyet’ten Buse Özel'in haberine göre, gençlerin maske ve aşı konusunda isteksiz olduğunu belirterek, şu uyarıyı yaptı:

“Türkiye’de öğrenci sayısı nüfusa oranla oldukça fazla. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın 5 günü kapalı mekanda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar. Bu artışı önlememiz gerekiyor. Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil.”

"Gribal enfeksiyon haline gelecek"

2022 yılında COVID’in artık gribal enfeksiyon gibi bir noktaya gelebileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, “2022 için olumlu bakıyorum. Geçtiğimiz yıl evimizden çıkamıyorduk ve geçen seneki kaotik durum bu sene yok ama sonbahar ve kış aylarının da zor geçeceğini düşünüyorum. Üniversite ve okulların açılması ile havaların da soğumasıyla birlikte vakaların artacağını düşünüyorum. Bunu önleyebiliriz ancak zor gözüküyor. 2022 yılında bahara doğru aşılanmanın da artmasıyla birlikte mesafe alınacağını düşünüyorum. Sıradan bir gribal enfeksiyona dönüşmesini umut ediyorum” diye konuştu.

"Antiviral ilaçlar çok etkili değil"

COVID’e karşı ilk defa bir antiviral ilacın geliştirilmesiyle de herkes daha rahat bir nefes aldı. Prof. Dr. Özlü bu konuda temkinli: “Bilim dünyası antiviral ilaçlarda bakteriyel ilaçlar kadar iyi değil. Antibiyotikler ile bir bakteriye karşı yüzde 95, bazen yüzde 100 başarı elde edebiliyoruz. Ancak grip, HIV, hepatit gibi virüslere karşı geliştirilen ilaçlar hâlâ antibiyotikler kadar etkili ve güçlü değil. Virüslerin yapısı gereği doğrudan hedef alıp vuran ilaçlar yok. Molnupiravirin de ne kadar etkili olduğunu da zamanla göreceğiz. Hâlâ elimizdeki en güçlü silah aşı.”

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