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Prof. Dr. Selçuk Kaya: 'Vaka sayıları hala yüksek; tedbirlerin gevşetilmesi yanlış olur'
Korona virüs varyantı Omicron'ın hızlı bir yayılım özelliği gösterirken artan vaka sayıları virüsün hala varlığını sürdürdüğü yakın bir zamanda tedbirlerin gevşetilmesi gibi düşüncenin doğru olmayacağı belirtildi.
Prof. Dr. Selçuk Kaya: 'Vaka sayıları hala yüksek; tedbirlerin gevşetilmesi yanlış olur'

Prof. Dr Selçuk Kaya

01 Mart 2022 12:03 - İHA Bekir Koca
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Selçuk Kaya, Covid'den kesin olarak kurtulmanın şu an pek mümkün görünmediğine dikkat çekti. Kaya, “Vaka sayıları bu işin hala varlığını ağırlıkla sürdürdüğünü gösteriyor. En az bir aylık gidişattan sonra vaka sayıları azalıp durulduğu bir dönem yaşarsak o zaman belki tedbirleri biraz daha gevşetebilir miyiz gibi şeyleri konuşabiliriz” dedi.

Salgının eski etkisini yavaş yavaş yitireceği yönünde beklentilerin olduğunu kaydeden Kaya, “Yaz ve sıcak havalar virüsün çoğalması ve yayılması açısından aslında bizler için sevindirici bir dönem. Yine aynı zamanda kapalı alanlardaki olan temas yoğunluğumuz ve süremiz azalacağı için bu da bir yandan iyi bir gelişme gibi olacaktır diye düşünüyorum. Bundan kesin olarak kurtulabilmek için; hâlihazırda devam eden süreçte aşılamalarımıza mutlaka hız vermek durumundayız. Koruyu önlemlere, bu iş tamam diyene kadar mutlaka elden bırakmamız lazım. Bunun süresi nedir? Giden vaka sayıları bu işin hala varlığını ağırlıkla sürdürdüğünü gösteriyor. En az bir aylık gidişatın vaka sayıları azaldığı durulduğu bir dönem yaşamamız lazım ki; ondan sonra belki bu önlemleri ne yaparız, tedbirleri biraz daha gevşetebilir miyiz gibi şeyleri konuşabilelim.

Şu an bunu konuşamayız ama; gidişat biraz da beklentiler bu salgının en azından mortalite anlamında, aşılanmanın immün, sistemin uyarılmasına paralel olarak toplumda koruyuculuk biraz artıyor genel anlamda . Yavaş yavaş, hani virülansının (hastalandırıcılık özelliği) kırılacağı dolayısıyla yavaş yavaş eski etkisini en azından yitirebileceği yönünde tabi ki beklentiler var. Ama şu anda yaklaşım ve tedbirler anlamında olayı gevşetelim rahat olalım diye bir şey söylememiz kesinlikle doğru olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

prof dr selcukkaya omicron tedbirlerin gevsetilmesi

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