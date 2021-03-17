Prof. Dr. Tekin: Mutant COVID-19, yoğun bakım yatış oranlarını düşürdü

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, PCR pozitif vaka sayılarında artış söz konusu olduğunu ancak yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında ise düşüşün yaşandığını söyledi. Bunun farklı nedenleri olduğunu belirten Prof. Dr. Tekin, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Vaka sayılarında artış söz konusu. PCR pozitif sayılarında artış var ama yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatan hasta sayılarında artış söz konusu değil hatta düşüş söz konusu. Bu, bizim açımızdan önemli. Bunun çeşitli sebepleri var. Havaların mevsimsel olarak ısınması önemli bir faktör çünkü açık alanlarda daha fazla bulunabiliyoruz. Kişilerin immün sistemindeki düşüklük, bu süreçte daha yükselişe geçiyor.

Kışın immün sistemi daha zayıfken, bahar dönemi ve sonrasında biraz daha iyi oluyor.

Bunun yanında diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığı daha az oluyor. Aşılamanın da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aşılanmayla birlikte kişiler ya hastalığı hafif geçiriyor ya da geçirmeyebiliyorlar. Bu da yoğun bakımlara yatışı engellemiş oluyor. Pandemide artık tecrübe sahibi de olduk. Halkımız tedbir almayı öğrendi, erken dönemde hastaneye başvurmayı öğrendi, semptomları ve hastalığı tanıdık.

Hekimler olarak biz de hastalığı tanıdığımız için erken dönem tanı ve tedavi de kolaylaştı. Bu nedenle hastalar pozitif olduğu zaman hızlı bir şekilde tedaviye aldığımız için bu hastalar artık kolay kolay kötüleşmiyorlar ve bu dönemde yatışlarımız da azalıyor."