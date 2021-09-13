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Prof. Dr. Uğur Şahin: 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı yıl sonuna hazır olabilir
BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, yıl sonuna kadar 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulanması için gerekli prosedürün tamamlanacağını tahmin ediyor.
Prof. Dr. Uğur Şahin: 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı yıl sonuna hazır olabilir
13 Eylül 2021 17:16 - dw.com.tr
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BioNTech yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, kendi üretimleri olan koronavirüs aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı. Prof. Şahin, Kölner Stadtanzeiger gazetesinin pazartesi günkü nüshasına verdiği demeçte, "Şayet tüm veriler iyi görünür ve yetkili makamlar onay verirse, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası çocuklar için de uygulanabilmesi için gereken verileri eylül ayı sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, söz konusu verileri izin için bu süre içerisinde Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini kaydetti.

Üçüncü doz uyarısı

Öte yandan Şahin şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu. Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

Almanya'da son günlerde aşılama hızında kaydedilen yavaşlama hakkında da konuşan Şahin, "Henüz yeteri kadar aşı yapamadığımızı düşünerek duraksamamalıyız. İnsanları konuşarak ikna etmek ve belki de aşıya erişimi daha da kolaylaştırmak için daha fazla çaba gösterilmeli" diye konuştu.

BioNTech CEO'su, delta varyantının etkisi ve yetersiz aşılama oranlarının sonbaharda insidans sayısında daha fazla artışa yol açabileceği konusunda uyararak, aşılamanın yanı sıra özellikle kapalı alanlarda enfeksiyonları kontrol edebilmek için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

ugur sahin biontech 5-11 yas koronavirus asisi

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