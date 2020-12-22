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Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Aşı mutasyona karşı etkili mi?
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin, İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildirdi
Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Aşı mutasyona karşı etkili mi?
22 Aralık 2020 12:07 - AA
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve şirketin CFO'su Sean Marett, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıdaki son duruma ilişkin Mainz'de basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Şahin: Bu ilk mutasyona uğrayan virüs değil. Aşımız çalışmayacak diye bir konu yok

Şahin, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı aşının koruma sağlayıp sağlamadığını şu anda bilmediklerini ifade ederek, BioNTech'in aşısının etkili olacağına dair "bilimsel güveni" olduğunu söyledi.

"Altı haftada yenisini yaparız"

Şahin,"Ama bunu ancak deney yapılırsa bileceğiz ve veriler için 2 haftaya ihtiyacımız olacak. Aşımızın işe yarama olasılığı nispeten yüksek." dedi.

Virüs mutasyonuna karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildiren Şahin, düzenleyicilerin aşılar kullanılmadan önce aşıdaki değişiklikleri onaylaması gerekebileceğini söyledi.

"Kovid-19 aşısı, yarın sabahtan itibaren dağıtılmaya başlanacak"

BioNTech CFO'su Sean Marett ise ABD ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in aşısının, İngiltere, ABD ve AB dahil 45'ten fazla ülkede kullanımı için onaylandığını belirtti.

Kovid-19 aşısının Avrupa'daki depolardan yarın sabahtan itibaren dağıtılmaya başlanacağını aktaran Marett, isteyen AB ülkelerine 5 gün içinde teslim edileceğini bildirdi.

BioNTech, geliştirilen Kovid-19 aşısının, AB'de "Comirnaty" adı altında pazarlanacağını da duyurdu.

YENİ MUTASYONA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER 

 “VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.


 

Anahtar Kelimeler:

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