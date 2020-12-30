Prof. Dr. Uğur Şahin: 'COVID-19 önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak'

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, koronavirüsün en azından on yıl boyunca insanların gündeminden çıkmayacağını söyledi.

Şahin bu hafta içinde katıldığı online basın toplantısında, "Hayat ne zaman normale dönebilek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var aslında. Çünkü koronavirüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak. Orada olacağı gerçeğine alışmamız gerekiyor. İlerleyen yıllarda daha fazla salgın da olabilir."

Aşı virüsle başa çıkabilir

Şahin, aşının ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyon türünü durdurup durdurmayacağını görmek için şirketin iki haftaya daha ihtiyacı olacağını söyledi, ancak bilimsel olarak, aşının oluşturduğu bağışıklık tepkisinin virüsle başa çıkabileceğini söyledi.

İlk olarak İngiltere’de çıktığı açıklanan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.