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Prof. Dr. Uğur Şahin'den açıklama: BioNTech aşısı Hindistan mutasyonuna etkili mi?
"Hindistan varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu nedenle etkili olacağından eminim"
Prof. Dr. Uğur Şahin'den açıklama: BioNTech aşısı Hindistan mutasyonuna etkili mi?
28 Nisan 2021 14:18 -
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BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin bugün Alman basın mensuplarına online yaptığı açıklamada, "Hindistan mutasyonunu test etmeye devam ediyoruz. Ancak Hindistan varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu nedenle etkili olacağından eminim" dedi.

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrası ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı basın açıklamasında Hindistan varyantından hahsetmiş ve henüz ülkemizde görülmediğini eklemişti.

Anahtar Kelimeler:

biontech mutayon

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