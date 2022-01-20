Prof. Dr. Yılmaz: Testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemeli

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantı ile hızla yayılan Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı.

Pandeminin ilk zamanında çocukların evde olduğu dönemi hatırlatan Prof. Dr. Dilek Yılmaz, "Covid-19 pandemisinin erken dönemlerinde hepimizin bildiği gibi okullarımız kapalıydı, çocuklarımız evdeydi. Solunum yolu enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığını bu dönem pek görmemiştik. Bu yıl yüz yüze eğitime geçmemiz ve pandeminin de etkisiyle solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşadık. Özellikle son aylarda solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarında artış görmekteyiz. Çocukların evde olduğu dönemde bağışıklık sisteminin gerekli egzersizleri yapmaması nedeniyle geçmişte sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı gibi hastalıkların bu dönem daha abartılı bulgularla ve daha uzun yaşandığını görüyoruz"

'Omicron varyantıyla belirtiler değişti'

Omicron varyantında Covid-19 belirtilerinin özellikle çocuklarda grip ile karıştırılabildiğini kaydeden Prof. Dr. Dilek Yılmaz, şunları söyledi:

"Aileler, 'Acaba çocuğum Covid-19 mu?' diye sorular sormaya başladı. Omicron gibi yeni varyantların hayatımıza girmesiyle ebeveynlerin soru işaretleri fazlalaştı. Omicron ve önceki varyantlar sonrası, Covid-19 belirtileri bir miktar değişti. Eskiden gördüğümüz ateş, öksürük, alt solunum yolu enfeksiyonuna ait belirtilerin yanında çocuklar artık boğaz ağrısı, hafif ateş, burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük ve halsizlik yakınmalarıyla geliyor. Aslında bu dönemde Covid-19'u, diğer çocukluk çağı viral solunum yolu enfeksiyonlarından ayırmak güç. Özellikle çocuklarda burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, öksürük yakınmaları varsa önemsenmeli ve hekim muayenesine başvurulmalı. Covid-19 testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemeli" ifadelerini kullandı.

'Çocukların aşılarını ihmal etmesinler'

Solunum yolu rahatsızlıklarının bu dönemde sıklıkla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Dilek Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu dönemde solunum yolu enfeksiyonu örneğin grip ya da soğuk algınlığı ile Covid-19'u ayırt etmek oldukça zor. Bunun için aileler mutlaka, hasta olan çocuklarını hekime muayene ettirsinler. Hekim uygun görürse mutlaka Covid-19 testlerinin yapılmasını öneriyoruz. Çünkü varyantların klinik seyrine bakarsak, vasıfsız bir solunum üst yolu enfeksiyonuyla klinik olarak oldukça örtüşen bulguları var. Ayırt etmek çok da kolay değil. Bunun için doktor muayenesi ve test oldukça önemli" dedi.

Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Dilek Yılmaz, "Ailelere önerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Çocuklarımızın yanına yedek maskeler koyalım. Bol su içmelerini teşvik edelim. Mevsim sebze ve meyvelerini yedirelim. Çocukların uyku düzenini koruyalım. Belki de en güçlü silahımız şu an aşılar. Buradan ailelere sesleniyorum. Aşı hakkı tanımlandıysa çocukların aşılarını ihmal etmesinler."