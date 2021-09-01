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Prof. Dr. Zafer Kurugöl: 5-17 yaş arası çocuklarda vaka sıklığı artık erişkinler kadar
Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 5-17 yaş üzeri vaka sayısının giderek arttığını, bu oranın 60 yaş üzerine göre artık daha sık olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: 5-17 yaş arası çocuklarda vaka sıklığı artık erişkinler kadar
01 Eylül 2021 11:33 - Hürriyet Meltem Özgenç
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Hürriyet’ten Meltem Özgenç'in haberine göre, “Çocuklarda yoğun bakım ihtiyacı giderek artıyor, üstelik çoğunun kronik hastalığı da bulunmuyor” diyen Kurugöl, şunları söyledi:

“Ülkemizde 15-18 yaş arasındaki tüm çocuklara ve 12-15 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlara BioNTech aşısı yapılıyor. Özellikle okulların açılmasının getireceği riskler bir yana, hızla bulaşan delta varyantı da arttı."

"Varyant erişkinlerde olduğu gibi çocuk hastaların yüzde 90’ının fazlasında saptanıyor. Neden olduğu enfeksiyon daha ağır seyrediyor. Özellikle yüksek ateş ve solunum güçlüğü ile gelen çok sayıda çocuk yoğun bakım vakamız var."

"5-17 yaş arası çocuklarda hastalık sıklığı artık erişkinler kadar. Sadece 15 yaş üzerinde değil, özellikle 12 yaş üzerinde de vaka artışı söz konusu. Bu nedenle ülkemizde de 12 yaş üzeri çocuklar hemen aşılanmalı.” 

Anahtar Kelimeler:

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