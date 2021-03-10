Risk haritası yeniden şekilleniyor: 26 il kırmızıya döndü

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

İSTANBUL DEĞİŞİR Mİ?

Hürriyet Gazetesi'nden Meltem Özgenç'in haberine göre, 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak” dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

NEDENİ MUTASYON MU?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ise Karadeniz’den başlayarak, Türkiye’deki birçok bölgede hızlıca artan günlük vakaların İngiltere kökenli varyantın bir göstergesi olabileceği görüşünde: “Halkımız katı kuralları beklemeden, kendileri kurallarını koymalı. Bunun için özellikle kırmızı bölgelerde yaşayanlara, iş ve eğitim gibi zorunlu konular dışında kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyorum.”

26 İLDE TEHLİKE ÇANLARI

Sağlık Bakanlığının 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100’ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.