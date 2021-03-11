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RKİ Başkanı Wieler: 'Almanya’da COVID-19 salgınının üçüncü dalgası çoktan başladı'
Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da korona virüs salgınının üçüncü dalgasının çoktan başladığını belirterek, “Aşılara rağmen maske takma ve sosyal mesafe gibi koruyucu önlemlerin katı bir şekilde uygulanması hala gerekli” dedi
RKİ Başkanı Wieler: 'Almanya’da COVID-19 salgınının üçüncü dalgası çoktan başladı'
11 Mart 2021 10:16 - İHA
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Avrupa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele devam ederken Almanya'dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi. Ülkenin bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği’ne (ACANU) verdiği röportajda şöyle konuştu:  

"Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının üçüncü dalgasının Almanya’da başladığına dair çok net işaretler görüyoruz. Salgının üçüncü dalgası, ülkede çoktan başladı. Aşılara rağmen maske takma ve sosyal mesafe gibi koruyucu önlemlerin katı bir şekilde uygulanması hala gerekli.”

Aşılama kampanyasının korona virüs mutasyonlarına karşı bir yarış olduğunu belirten Wieler, artık bitiş çizgisinin göründüğünü söyledi. Wieler, aşı üretim ve tedarikinde herhangi bir kesinti olmadığı takdirde nüfusun yüzde 80'inin önümüzdeki sonbaharda virüse karşı bağışıklık geliştirebileceğini ifade ederek, böyle bir durumda tüm COVID-19 tedbirlerinin kaldırılabileceğini dile getirdi.

Merkel de uyarmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün salgına kaşı mücadele eden çalışanlarla video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Merkel burada yaptığı konuşmada, korona virüs salgını ile mücadelede önümüzde 3-4 aylık zorlu bir dönem olduğunu vurgulamış, salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu ve aşılamanın ardından normale dönüşün mümkün olabileceğini söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 almanya avrupa ucuncu dalga angela merkel

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