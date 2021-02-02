Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rus aşısının etkinlik oranları Faz-3 çalışmasında güven tazeledi: Yüzde 91,6
Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" adlı COVID-19 aşısı, 20 binden fazla deneğe iki doz olarak uygulandığı denemede, aşının ilk dozundan 21 gün sonra, tüm yaş gruplarında hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarı gösterdi
Rus aşısının etkinlik oranları Faz-3 çalışmasında güven tazeledi: Yüzde 91,6
02 Şubat 2021 16:49 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rus Gamaleya Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının, hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarılı olduğu bildirildi.

"Sputnik V" adlı aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları, tıp dergisi "The Lancet"te yayımlandı.

Gamaleya Enstitüsü araştırmacıları, 20 binden fazla deneğe iki doz aşı yapılan denemede, aşının ilk dozunun uygulanmasından 21 gün sonra, tüm yaş gruplarında hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarı gösterdiğini belirtti.

Aşı adayı, kısa süren 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerin ardından Eylül 2020'de, 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test edilmeye başlamıştı.

Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği COVID-19 aşısı gibi virüs vektörü yöntemiyle üretilen aşı adayı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüse aktarılan, kendini çoğaltamayan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşenini (rAd26 ve rAd5) içeriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aşı adayının erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

40 bin kişinin katılması hedeflenen 3'üncü aşama denemeler için Rusya'nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Hindistan'da çalışmalar başlatılmıştı.

Gamaleya Enstitüsü, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, devam eden üçüncü aşama denemelerde aşının etkililik düzeyinin yüzde 91,4 olduğunu açıklamıştı.

Rusya, aşı tedariki için Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Venezuela ile anlaşmalara varmıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık'ta ülkenin tüm bölgelerinde COVID-19'a karşı toplu aşılamanın başladığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

lancet sputnik v rusya viral vektor teknigi faz 3 calismalari vladimir putin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.