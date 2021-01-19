Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rus bilim insanı duyurdu: COVID-19 riskini 250 kat artıran etken bulundu
Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Aleksandr Kalinkin'e göre uyku eksikliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
Rus bilim insanı duyurdu: COVID-19 riskini 250 kat artıran etken bulundu
19 Ocak 2021 13:13 - Sputnik
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin COVID-19 dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi.

Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Kalinkin, şunları söyledi:

"Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor." 

Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için insanlara her gün aynı saatte yatıp kalkmaları ve sabahları çalar saatten vazgeçmeleri önerisinde bulunan Kalinkin, "İşimiz, çoğu insan için yedi ila dokuz saatlik uyku normunu hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kalinkin, ayrıca insanların daha iyi uyanmasını ve sirkadyen ritimlerinin düzenlemesini mümkün kılan ışıklı aygıtları da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.
 

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus uyku bagisiklik viral enfeksiyon

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.