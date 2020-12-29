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Rusya açıkladı: Koronavirüs sebebiyle ölen sayısı bildirilenden üç kat fazla
Rusya, ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce bildirilenden üç kat fazla olduğunu açıkladı
Rusya açıkladı: Koronavirüs sebebiyle ölen sayısı bildirilenden üç kat fazla
29 Aralık 2020 17:24 - NTV
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Rusya, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını eksik açıklaması iddiasıyla uzun süredir eleştiriyordu. Kremlin hükümetinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce bildirilenden üç kat fazla olduğu açıklandı.

Guardian’ın haberinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın pandemiyle mücadelesini uzun süredir övüyor ve ölüm oranın düşük olmasından dolayı ülkesinin batı ülkelerine nazaran iyi bir iş çıkardığını belirtiyordu.

YÜZDE 81’DEN FAZLA ARTIŞ VAR

Bugüne kadar 55 bin 265 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya Başbakan yardımcısı Tatiana Golikova, şöyle konuştu: 

"Bu dönemde ölüm oranlarındaki yüzde 81’den fazla artış Covid-19’dan kaynaklanıyor.”

Bu rakamlar, 186 binin üzerinde kişinin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Rosstat istatistik ajansı, ülkede Ocak ile Kasım ayları arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 230 bin arttığını da belirtirken Rusya, bugüne kadar 3 milyon 50 bin 248 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus rusya kremlin vladimir putin

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