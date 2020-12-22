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Rusya açıkladı: Sputnik V, tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olacak
Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19’un yeni türüne karşı etkili olacağını öne sürdü.
Rusya açıkladı: Sputnik V, tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olacak
22 Aralık 2020 09:51 - İHA
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Koronavirüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19’a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 

Sputnik V, İngiltere'de ortaya çıkan dahil, tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor. Sputnik V'nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük. Bu nedenle ön analiz, Sputnik V'in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor."
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 rusya rdif

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