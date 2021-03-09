Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı arasındaki gerilim, 'Rus ruleti' benzetmesi ile yeniden tırmandı
Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avusturya’nın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs (COVID-19) aşısına onay vermesinin ardından, ‘Rus ruleti’ benzetmesi yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche’a tepki gösterdi. Peskov, “Hayal kırıklığı yaratan ifade, bizim açımızdan uygunsuzdur” dedi
Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı arasındaki gerilim, 'Rus ruleti' benzetmesi ile yeniden tırmandı
09 Mart 2021 17:25 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) arasında Sputnik V koronavirüs (COVID-19) aşısı krizi patlak verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche’ın Avusturya’nın Sputnik V aşısına kullanım onayı vermesini ardından yaptığı açıklamayı kınadı.

Avusturya ve Macaristan’ın Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’ye kullanım onayı vermesinin ardından açıklama yapan Wirthumer-Hoche, aşı hakkında yeterli bilgi olmayan böyle bir onay vermenin ‘Rus ruleti’ oynamakla eşdeğer olduğunu ifade etmişti.

“HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN UYGUNSUZ BİR İFADE”

Peskov, Wirthumer-Hoche’ye ait bu sözleri, “Hayal kırıklığı ve uygunsuz” diyerek değerlendirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, şu ifadeleri kullandı: 

“Hayal kırıklığı yaratan ifade, bizim açımızdan uygunsuzdur. Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun (RDIF) bu konuda halihazırda bazı açıklamalarda bulunduğunu ve bazı önlemler alındığını biliyoruz. Bu ifadeyi değerlendiriyoruz, tekrar ediyorum, yanlış. Bu aşıya olan talep, dünyanın birçok ülkesinde bu ilaçla yapılan aşılama süreci, bu ilacın alaka düzeyini ve popülerliğini göstermektedir.”

“RUSYA HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR KAMPANYAYA AİT OLMADI”

Öte yandan Peskov, ABD’nin ‘Rusya’nın Sputnik V aşısını öne çıkarmak için diğer aşılarla ilgili çeşitli basın organları yardımıyla yanlış haber yaptırdığına’ ilişkin iddiaları da değerlendirdi. Peskov, “Aşımız, her gün objektifmiş gibi gözükmeye çalışan bazı eleştirilere maruz kalıyor. Bazen bu eleştiriler objektif gibi gösterilmeye bile çalışılmıyor. Biz buna karşıyız. Rusya başka hiçbir aşıya karşı böyle bir bilgilendirme kampanyasına hiç katılmadı ve katılmayacak.” dedi.

SPUTNIK V AŞISININ GELİŞTİRİCİLERİNDEN ÖZÜR TALEBİ

Sputnik V aşısının geliştiricileri de Wirthumer-Hoche’nin sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan açıklamada, Wirthumer-Hoche’den özür dilemesi talep edildi. Açıklamada, şu ifadeler kulanıldı: 

“Sputnik V’yi doğrudan onaylayan Avrupa Birliği ülkeleri hakkında olumsuz yorumları için Avrupa İlaç Ajansı temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche’dan kamuoyundan özür talep ediyoruz. Wirthumer-Hoche’nin yorumları, EMA incelemesine olası siyasi müdahaleler hakkında ciddi sorular doğuruyor. Sputnik V, 46 ülke tarafından onaylanmıştır.”

Anahtar Kelimeler:

rusya avrupa ilac ajansi sputnik v covid-19 kremlin sozcusu dmitry peskov rus ruleti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.