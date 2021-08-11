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Rusya Sağlık Bakanı Murashko: Sputnik V aşısının Delta mutasyonuna karşı etkisi yüzde 83
Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Rusya'nın korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinliğinin yaklaşık yüzde 83'e ulaştığını duyurdu.
Rusya Sağlık Bakanı Murashko: Sputnik V aşısının Delta mutasyonuna karşı etkisi yüzde 83
11 Ağustos 2021 12:11 - İHA
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Rusya tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında geliştirilen Sputnik V aşısının, yürütülen testlerde Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı etkinlik yüksek oranı dikkat çekti.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Sputnik V aşısı, Delta mutasyonunu önlemede ve savaşmada en etkili sonuçları gösteriyor. En son veriler, aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 83 olduğunu gösteriyor, bunlar Rus verileri" ifadelerini kullandı. Bakan Murashko, Sputnik V'nin ciddi Covid-19 vakalarına karşı yüzde 95'ten daha fazla etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan 2020 Ağustos ayında Rusya, Rusya merkezli Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısı ile dünyada Covid-19'a karşı aşı tescil eden ilk ülke oldu. Ayrıca aşı, şimdiye kadar 69 ülkede acil kullanım için onaylandı.

Anahtar Kelimeler:

rusya murashko sputnik v etkinlik delta mutasyonu

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