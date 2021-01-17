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Rusya, Sputnik V aşısının Brezilya'da tescilinin reddedildiği iddialarını yalanladı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Brezilya'da tescilinin reddedildiği yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirtti.RDIF'ten yapılan açıklamada, Rusya’da Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Brezilya'da tescilinin reddedildiği yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığı ifade edildi
Rusya, Sputnik V aşısının Brezilya'da tescilinin reddedildiği iddialarını yalanladı
17 Ocak 2021 13:29 - Sputnik
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Açıklamada, "Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’nun (ANVISA) Sputnik V aşısı ile ilgili ek bilgiler talep ettiğini, söz konusu bilgilerin en kısa zamanda sunulacağını bildiririz” ifadelerine yer verildi.

ANVISA sitesinde yapılan açıklamada, RDIF ve Brezilyalı ilaç şirketi Uniao Quimica’nın Rus aşısının acil kullanımı için yaptıkları başvızurunun bazı taleplere uyulmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği ifade ediliyor.

RDIF ise düzenleyicinin ek bilgi talep etmesinin standart bir prosedür olduğunu ve kurumun aşıyı tescil etmeyi reddettiği anlamına gelmediğini açıkladı. Bunun yanı sıra şu anda Brezilya Senatosu’nda, Kongre tarafından onaylanan ve kabul edildiği halde Rusya dahil diğer ülkelerde tescil edilmiş olan aşının ülkede otomatik olarak kullanımının önünü açacak olan yasa tasarısı görüşülüyor.

"Sputnik V aşısına karşı yürütülen dezenformasyon kampanyası çerçevesinde yanlış bilgiler, kontrol sürecini zorlaştırmak amacıyla kasıtlı olarak gece ve hafta sonları yayılıyor” açıklamasında bulunan RDIF, basın mensuplarından gelen bilgileri kontrol etmeleri ricasında bulundu.

Uniao Quimica ilaç şirketi geçen çarşamba Sputnik V aşısının üretimine başladıklarını duyurmuştu. Rusya’nın Brezilya’ya bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyon doz, yılın toplamında ise 150 milyon doz aşı tedarik etmesi öngörülüyor.

 

Anahtar Kelimeler:

sputnik v brezilya anvisa rusya koronavirus

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