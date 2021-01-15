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Rusya'da COVID-19 aşısı olanlar maske takmak zorunda olmayacak: İşte detaylar!
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’un ülkede Covid-19 aşısı olanlara rozet verileceğine dair açıklama yapmasının ardından bazı bölgelerde aşı olanlara maske takma zorunluluğunun kaldırıldı.
Rusya'da COVID-19 aşısı olanlar maske takmak zorunda olmayacak: İşte detaylar!
15 Ocak 2021 09:35 - İHA
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Rusya’da Covid-19’a karşı toplu aşılamaların başlanmasının ardından Sağlık Bakanı Mihail Muraşko son yaptığı açıklamada, aşı olanlara rozet verileceğini aynı zamanda bu kişilerin bilgilerinin devletin veri tabanlarında tutulacağını belirtmişti.

Muraşko ayrıca aşı olup sertifika alanların koronavirüse karşı alınan birçok tedbirden muaf olacağını ifade etmişti.

Bakan Muraşko’nun açıklamasının ardından özellikle seyahat ve maske takma zorunluluğunun aşı olanlara kaldırılması beklenirken, bu yönde ilk adım Rusya’ya bağlı olan Sahalin Bölgesi’nden geldi.

Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinde bulunan Sahalin Bölgesi Valisi Valery Limarenko yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısı yaptıranlara rozet verileceğini ve rozeti olanların halka açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından aşı yaptıranlara rozet verileceğini belirterek, bu kişilerin serbest dolaşım hakkına sahip olacağını ve açık alanda maske takma zorunluluklarının kaldırılacağını açıkladı.

Rozet uygulamasının yakın zamanda ülkenin birçok bölgesine yayılması bekleniyor. Rusya’da toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816’ya, toplam can kaybı ise 63 bin 940’a ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

rusya covid-19 koronavirus sputnik v asisi maske

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