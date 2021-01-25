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Rusya’da COVID-19 varyantının mikroskobik fotoğrafı çekildi
Rusya’da, İngiltere’de ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonunun ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi
Rusya’da COVID-19 varyantının mikroskobik fotoğrafı çekildi
25 Ocak 2021 15:06 - İHA
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektor Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi uzmanları, İngiltere’de görülen koronavirüs mutasyonunun mikroskobik fotoğrafını çekti.

İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonunun Vektor araştırma merkezi tarafından dünyada ilk kez görüntülendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Rospotrebnadzor tarafından geliştirilen PCR testlerinin bir hastada yeni korona virüs mutasyonunu tespit edebildiği ve EpiVacCorona aşısının mutasyona karşı etkili olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus mutasyon mikroskobik fotograf epivaccorona

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